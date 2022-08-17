Россия провалила подготовку резервистов для войны против Украины, - СтратКом

В прошлом году Минобороны РФ провело учения с участием 38 тысяч резервистов. Однако воевать в Украине согласилось не более 8000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций .

Программа БАРС - боевой армейский резерв специальный, имела целью подготовить резервистов для участия в войне против Украины. Участие в этом проекте рассматривалось службой"на пол ставки".

"В государственных российских СМИ бойцов Барса называют "добровольцами", хотя они воюют за зарплату: предлагают 205 000 рублей в месяц", - говорится в сообщении.

Однако по факту, вместо военных контрактов идет оформление по договору, без указания нанимателей и плательщиков. Официально эта структура не входит в Минобороны РФ, а члены такой группировки имеют сложности с оформлением статуса ветерана, лечением и выплатой денег.