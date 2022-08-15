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Не хватает желающих. В России провалили формирование танкового батальона, - СтратКом

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Понедельник 15 августа 2022 20:56
Не хватает желающих. В России провалили формирование танкового батальона, - СтратКом Фото: в России провалили формирование танкового батальона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России не смогли сформировать новый танковый батальон для войны против Украины из-за нехватки военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

По информации Управления стратегических коммуникаций, россияне в Нижегородской области пытались сформировать новый танковый батальон в начале июля. Но, по состоянию на 15 августа, из необходимых для комплектации батальона экипажами 160 человек контракт согласились подписать менее 30.

"Современная дилемма "второй" армии в мире, танки есть, а экипажей - нет", - отмечают в СтратКоме.

Напомним, ранее стало известно, что после снятия ограничений на отбор в ряды Вооруженных сил РФ среди оккупантов резко возросло количество людей, отказавшихся воевать.

Также мы писали, что российские оккупанты в Херсонской области сбегают с поля боя. Для этого они притворяются гражданскими.

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