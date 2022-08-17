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Росія провалила підготовку резервістів для війни проти України, - СтратКом

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Середа 17 серпня 2022 15:54
Росія провалила підготовку резервістів для війни проти України, - СтратКом Фото: Росія провалила підготовку резервістів для війни проти України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Минулого року Міноборони РФ провело навчання за участю 38 тисяч резервістів. Проте воювати в Україні погодилося не більше 8000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій.

Програма БАРС - бойовий армійський резерв спеціальний, мала на меті підготувати резервістів для участі у війні проти України. Участь у цьому проекті розглядалась службою "на пів ставки".

"У державних російських ЗМІ бійців БАРСу називають "добровольцями", хоча вони воюють за зарплату: пропонують 205 000 рублів на місяць", - йдеться у повідомленні.

Проте по факту, замість військових контрактів йде оформлення по договору, без вказання наймачів та платників. Офіційна ця структура не входить до Міноборони РФ, а члени такого угруповання мають складнощі з оформленням статусу ветерана, лікуванням та виплатою грошей.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідало про провал формування танкового батальйону у Росії.

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