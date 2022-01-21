Россия не против участия США в переговорах по Донбассу, но есть условие

Российская Федерация не против участия США в мирном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе. Но при условии, что Вашингтон будет влиять на украинскую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России .

Как заявили в российском МИД, до 2018 года поддерживались конструктивные контакты с США, поскольку они "обладали существенным влиянием на Киев".

"Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную "добавочную стоимость", в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в отношении участия США в нормандском формате, то данная площадка уже сформировалась и работает восьмой года.

"Насколько нам известно, наши сопосредники - Германия и Франция - предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время", - добавили в МИД России.