Росія не проти участі США в переговорах щодо Донбасу, але є умова
Російська Федерація не проти участі США в мирному процесі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Але за умови, що Вашингтон впливатиме на українську сторону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.
Як заявили в російському МЗС, до 2018 року підтримувалися конструктивні контакти з США, оскільки вони "мали істотний вплив на Київ".
"Не заперечуємо проти підключення Вашингтона до процесу мирного врегулювання і зараз. Зрозуміло, при тому розумінні, що його участь принесе позитивну "додаткову вартість", в першу чергу в плані спонукання Києва виконати в повному обсязі свої зобов'язання за мінськими угодами, включаючи надання особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що щодо участі США в нормандському форматі, то цей майданчик вже сформувався і працює восьмий року.
"Наскільки нам відомо, наші співголови - Німеччина і Франція - воліли б зберегти її в тому вигляді, в якому вона існує в даний час", - додали в МЗС Росії.
Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий сприяти нормандському формату без участі в ньому.
Також повідомлялося, що США можуть зіграти допоміжну роль у врегулюванні на Донбасі.