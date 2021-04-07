Россия против участия США в нормандском формате из-за проукраинской позиции Вашингтона

Российская Федерация не поддерживает привлечение Соединенных Штатов Америки к переговорам по Донбассу в нормандском формате . В Москве считают это невозможным из-за линии, которую демонстрирует Вашингтон по Украине.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают "РИА Новости".

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате", - заявил Рябков.

До этого в РФ заявляли, что Москва не планирует проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по теме Донбасса.

Отметим, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников назвал возможным и приемлемым участие США в нормандском формате.