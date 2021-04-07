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Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона

Новость на русском → Москва, Середа 07 квітня 2021 09:51
Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона Фото: Сергій Рябков (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація не підтримує залучення Сполучених Штатів Америки до переговорів по Донбасу в нормандському форматі. У Москві вважають це неможливим через лінію, яку демонструє Вашингтон по Україні.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляють "РИА Новости".

"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нічого робити в нормандському форматі", - заявив Рябков.

До цього в РФ заявляли, що Москва не планує проводити додаткові контакти з Вашингтоном на тему Донбасу.

Зазначимо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції України Олексій Резніков назвав можливою і прийнятною участь США у нормандському форматі.

Нагадаємо, днями США висловили стурбованість через російську дезінформацію про ситуацію на кордоні України. Там підкреслили, що стежать за ситуацією і мають намір її обговорювати з європейськими партнерами.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує війська до українського кордону. В Криму, Воронезької області і в Бердянську запланували вчення.

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