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Участие США в Норманском формате возможно, - Резников

Новина українською → Украина, Суббота 03 апреля 2021 01:42
Участие США в Норманском формате возможно, - Резников Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

Участие США в Норманском формате вполне возможно и приемлемо. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

О таком варианте развития событий говорили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, США могут принять участие в переговорах по ситуации на Донбассе.

"Участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях", говорит Резников.

Он напомнил, что США является членом и донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Также США является гарантом Будапештского меморандума.

"США имеет как моральное, так и юридическое право работать как в Норманском формате, так и на уровне послов и координаторов Трёхсторонней контактной группы", - говорит Резников.

Напомним, США обеспокоены из-за российской дезинформации о ситуации на границе Украины. Там подчеркнули, что следят за ситуацией и намеренны ее обсуждать с европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к украинской границе. В Крыму, Воронежской области и в Бердянске запланировали учения.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.

Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 2 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.


Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.


В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.


А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.


Кроме того, смотрите сюжет о том, имеет ли Украина шансы стать членом НАТО.

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