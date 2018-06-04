Россия на прошлогодних учениях "Запад 2017" отработала вторжение в страны Балтии, - ГУР

Также Россия отрабатывала меры по недопущению войск НАТО на эту территорию

В ходе прошлогодних масштабных учений "Запад 2017" Российская Федерация отрабатывала вторжение и оккупацию стран Балтии. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.

В частности, Скибицкий заявил, что основной целью военных учений "Запад 2017" была отработка вторжения российской армии в страны Балтии и недопущение на эту территорию войск стран-членов НАТО.

Кроме того, он прокомментировал военные учения НАТО "Saber Strike - 18" которые начались 3 июня. По его словам, целью этих учений является создание группировки войск, которая позволит защитить территориальную целостность стран Балтии и Польши и не допустить военной агрессии России против стран-участниц альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония выделит 188 млн евро на переоборудование границы с Российской Федерацией.