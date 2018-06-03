Эстония выделит 188 млн евро на переоборудование границы с РФ

В 2019 году Эстония запустит проект создания инфраструктуры и систем технического наблюдения на границе

Правительство Эстонии в 2019 году запустит проект создания инфраструктуры и систем технического наблюдения на границе с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Эстонии.

Отметим, что общая стоимость проекта, реализацию которого планируют завершить в 2026 году, составит 188 млн евро.

Так, Министерство внутренних дел Эстонии разрабатывает проект укрепления границы с Россией в сотрудничестве с европейской пограничной службой Frontex. Для проверки работоспособности новой пограничной полосы и ее эффективности уже был сооружен участок длиной в 3,5 км, который проходит тестирования.

Как известно, длина общей границы Эстонии и России составляет 330 км.

Напомним, сегодня, 3 июня, в странах Балтии и Польше стартовали военные учения НАТО Sabre Strike с участием более 18 тыс. военнослужащих из 19 стран.