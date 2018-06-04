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Росія на торішніх навчаннях "Захід 2017" відпрацювала вторгнення до країн Балтії, - ГУР

НовиниПолітика    04.06.2018 - 15:21
Фото: Вадим Скібіцький (uacrisis.org)
Фото: Вадим Скібіцький (uacrisis.org)

Також Росія відпрацьовувала заходи щодо недопущення військ НАТО на цю територію

В ході торішніх масштабних навчань "Захід 2017" Російська Федерація відпрацьовувала вторгнення і окупацію країн Балтії. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає прес-служба відомства.

Зокрема, Скібіцький заявив, що основною метою військових навчань "Захід 2017" було відпрацювання вторгнення російської армії до країн Балтії і недопущення на цю територію військ країн-членів НАТО.

Крім того, він прокоментував військові навчання НАТО "Saber Strike - 18" які почалися 3 червня. За його словами, метою цих навчань є створення угруповання військ, яке дозволить захистити територіальну цілісність країн Балтії та Польщі і не допустити військової агресії Росії проти країн-учасниць альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія виділить 188 млн євро на переобладнання кордону з Російською Федерацією.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Балтия, оккупация, вторжение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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