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Россия продолжит испытывать НАТО во время военных учений, - Минобороны Германии

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Берлин, Вторник 06 июля 2021 23:12
Россия продолжит испытывать НАТО во время военных учений, - Минобороны Германии Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)
Автор: Артур Родивилов

Североатлантический альянс вынужден констатировать способность России быстро перейти от военных учений к серьезному сценарию боевых действий. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Москву к диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Regnum.

Она отметила, что Россия испытывает, насколько далеко может зайти в своих действиях по отношению к НАТО, и продолжит это делать, если Запад будет позволять.

"Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог", - добавила глава Минобороны.

Напомним, сегодня в Украине началась активная фаза военных учений Sea Breeze.

Добавим, украинские военные не исключают, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze, но они готовы к этому.

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