Россия продолжит испытывать НАТО во время военных учений, - Минобороны Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Regnum .

Она отметила, что Россия испытывает, насколько далеко может зайти в своих действиях по отношению к НАТО, и продолжит это делать, если Запад будет позволять.

"Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог", - добавила глава Минобороны.