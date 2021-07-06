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Росія продовжить випробовувати НАТО під час військових навчань, - Міноборони Німеччини

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Берлін, Вівторок 06 липня 2021 23:12
Росія продовжить випробовувати НАТО під час військових навчань, - Міноборони Німеччини Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер, Міністр оборони ФРН (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)
Автор: Артур Родивилов

Північноатлантичний альянс змушений констатувати здатність Росії швидко перейти від військових навчань до серйозного сценарію бойових дій. Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер закликала Москву до діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Regnum.

Вона зазначила, що Росія відчуває, наскільки далеко може зайти у своїх діях стосовно НАТО, і продовжить це робити, якщо Захід дозволятиме.

"Попри це, ми маємо постійно говорити про те, що запрошує до діалогу рука простягнута, що ми в будь-який час готові вступити в серйозний діалог", - додала глава Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почалася активна фаза військових навчань Sea Breeze.

Додамо, українські військові не виключають, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze, але вони готові до цього.

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