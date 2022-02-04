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Россия продолжает ставить условия для проведения встречи "нормандской четверки"

Автор: Анастасия Рокитна

В России назвали условие для проведения нормандской встречи лидеров стран. Для этого "нужно выполнение предыдущих соглашений".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

В РФ якобы поддерживают идею, что эти встречи должны проходить регулярно.

"Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", - заявил Песков.

Встречи на высшем уровне в нормандском формате должны быть результативными, но пока трудно говорить о новом саммите в таком формате на фоне "риторики Киева о невозможности выполнения минских соглашений", заявил Песков.

Напомним, Кулеба заявил, что Украина на встречу советников нормандского формата поедет с неизменной позицией.

Ранее сообщалось, что новая встреча политических советников в нормандском формате намечена на 10 февраля в Берлине.

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Нормандский форматРоссийская Федерация