Встреча советников в "Нормандии". Кулеба рассказал, с какой позицией Украина поедет в Берлин
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина на встречу советников нормандского формата поедет с неизменной позицией. Глава МИД подчеркнул, что никаких прямых переговоров с ОРДЛО не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".
"Мы поедем в Берлин, где состоится встреча советников, с неизменной позицией: безопасность - потом политическая часть (минских соглашений - ред.)", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что никаких прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областями (ОРДЛО) не будет.
Напомним, новая встреча политических советников в нормандском формате намечена на 10 февраля в Берлине.
Отметим, накануне ее проведения глава Офиса президента Андрей Ермак, который возглавляет украинскую делегацию, получил положительный тест на коронавирус.