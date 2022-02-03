ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Встреча советников в "Нормандии". Кулеба рассказал, с какой позицией Украина поедет в Берлин

Новина українською →
Киев, Четверг 03 февраля 2022 22:09
Встреча советников в "Нормандии". Кулеба рассказал, с какой позицией Украина поедет в Берлин Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина на встречу советников нормандского формата поедет с неизменной позицией. Глава МИД подчеркнул, что никаких прямых переговоров с ОРДЛО не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".

"Мы поедем в Берлин, где состоится встреча советников, с неизменной позицией: безопасность - потом политическая часть (минских соглашений - ред.)", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что никаких прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областями (ОРДЛО) не будет.

Напомним, новая встреча политических советников в нормандском формате намечена на 10 февраля в Берлине.

Отметим, накануне ее проведения глава Офиса президента Андрей Ермак, который возглавляет украинскую делегацию, получил положительный тест на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Нормандский формат
NEWS
Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили
Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"