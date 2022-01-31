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Пройдет в Берлине. Названа дата новой встречи "нормандских советников"

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 21:44
Пройдет в Берлине. Названа дата новой встречи "нормандских советников" Фото: постпред Франции при ООН Николя де Ривьер (twitter.com/NDeRiviere)
Автор: Валерия Полищук

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что следующая встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине. Встреча запланирована на 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом (урегулированием ситуации вокруг Украины, - ред.), советники по национальной безопасности встретились в нормандском формате несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине", - заявил он.

При этом де Ривьер добавил, что Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.

Напомним, ранее в Париже замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится через две недели в Берлине. Однако тогда он не уточнил дату.

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