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Росія продовжує ставити умови для проведення зустрічі "нормандської четвірки"

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії назвали умову для проведення нормандської зустрічі лідерів країн. Для цього "потрібно виконання попередніх угод".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

У РФ нібито підтримують ідею, що ці зустрічі повинні проходити регулярно.

"Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - заявив Пєсков.

Зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі повинні бути результативними, але поки важко говорити про новий саміт в такому форматі на тлі "риторики Києва про неможливість виконання Мінських угод", заявив Пєсков.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україна на зустріч радників нормандського формату поїде з незмінною позицією.

Раніше повідомлялося, що нова зустріч політичних радників у нормандському форматі намічена на 10 лютого в Берліні.

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