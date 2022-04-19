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Россия продолжает совершать предыдущие ошибки. Джонсон прокомментировал бои на Донбассе

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 16:57
Россия продолжает совершать предыдущие ошибки. Джонсон прокомментировал бои на Донбассе Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал членов своего кабинета относительно боевых действий на Донбассе. Он отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин очень разгневан поражением, однако полон решимостью одержать хоть какую-то победу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время встречи с другими мировыми лидерами, Джонсон заявил, что сегодня необходимо усилить глобальную поддержку Украине и санкции против России.

Старший советник по национальной безопасности отметил, что сегодня Путин сосредоточен на войне на Донбассе и следующая фаза войны, вероятно, будет затяжным конфликтом, который продлится в течение нескольких месяцев. В то же время Россия готова использовать свое преимущество в численности, однако Украина уже показала, что это вряд сработает.

По словам пресс-секретаря Джонсона, премьер заявил, что Россия продолжает совершать прежние ошибки и вступать в бои по частям. Однако, моральный дух русских довольно низок - солдаты отказываются воевать.

Война России против Украины длится пятьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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