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Росія продовжує скоювати попередні помилки. Джонсон прокоментував бої на Донбасі

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Вівторок 19 квітня 2022 16:57
Росія продовжує скоювати попередні помилки. Джонсон прокоментував бої на Донбасі Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проінформував членів свого кабінету щодо бойових дій на Донбасі. Він відзначив, що президент Російської Федерації Володимир Путін дуже розгніваний поразкою, однак сповнений рішучістю отримати хоч якусь перемогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час зустрічі з іншими світовими лідерами, Джонсон заявив, що сьогодні необхідно посилити глобальну підтримку Україні та санкції проти Росії.

Старший радник із національної безпеки відзначив, що сьогодні Путін зосереджений на війні на Донбасі й наступна фаза війни, ймовірно, буде затяжним конфліктом, який триватиме протягом декількох місяців. Водночас Росія готова використовувати свою перевагу в чисельності, однак Україна вже показала, що це навряд спрацює.

За словами прессекретаря Джонсона, прем’єр заявив, що Росія продовжує скоювати попередні помилки й вступати в бої частинами. Однак, моральний дух росіян доволі низький - солдати відмовляються воювати.

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