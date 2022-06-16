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Россия продолжает поставлять похищенное украинское зерно в Сирию: спутниковые снимки

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 22:57
Россия продолжает поставлять похищенное украинское зерно в Сирию: спутниковые снимки Фото: Россия продолжает поставлять похищенное украинское зерно в Сирию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спутник в очередной раз зафиксировал погрузку похищенного украинского зерна на судно в порту Севастополя. Корабль, вероятнее всего, отправился в Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Maxar.

Отмечается, что спутник зафиксировал погрузку похищенного зерна на борт российского транспортного корабля на снимках от 12 июня .

Таким образом транспортировка зерна в Сирию, которую заметили еще в мае, не была единичным случаем.

Россия продолжает поставлять похищенное украинское зерно в Сирию: спутниковые снимкиСпутниковый снимок погрузки зерна (Maxar)

Напомним, ранее стало известно, что 27 мая компания Maxar опубликовала снимки балкера "Матрос Позынич", на борту которого находилось украинское зерно. Судно было пришвартовано к в сирийском порту Латакия. Согласно оценке, корабль мог перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

Также мы писали, что Россия украла уже третий корабль с металлом с заводов Азовсталь и ММК им. Ильича группы "Метинвест".

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