Росія продовжує постачати викрадене українське зерно до Сирії: супутникові знімки

Супутник вкотре зафіксував завантаження викраденого українського зерна на судно у порту Севастополя. Корабель, найімовірніше, вирушив до Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Maxar .

Таким чином, транспортування зерна до Сирії, яке помітили ще в травні, не було поодиноким випадком.

Зазначається, що супутник зафіксував завантаження викраденого зерна на борт російського транспортного корабля на знімках від 12 червня .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 травня компанія Maxar опублікувала знімки балкера "Матрос Позинич", на борту якого було українське зерно. Судно було пришвартоване до сирійського порту Латакія. За оцінкою, корабель міг перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

Також ми писали, що Росія вкрала вже третій корабель з металом із заводів Азовсталь та ММК ім. Ілліча групи "Метінвест".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.