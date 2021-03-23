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Россия продолжает поставлять боевикам на Донбассе оружие и военную технику, - разведка

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация продолжает использовать неконтролируемые Украиной участники границы для поставок оружия и военной техники боевикам на Донбассе. При этом РФ также распространяет фейки о количестве поставленной техники для деструктивного влияния на местное население.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С начала марта до соединений и частей первого и второго армейских корпусов автомобильным транспортом завезено новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений "быстрого реагирования. Железнодорожным транспортом доставлено более 5 тысяч тонн горючего", - сообщили в ГУР.

В то же время в соцсетях и российских СМИ распространялись сообщения о перемещении на Донбасс из России более 100 танков Т-72. Такую информацию украинские разведчики назвали фейком.

"(Информация о перемещении танков из РФ на Донбасс - ред.) используются пропагандой противника для усиления деструктивного влияния на местное население", - добавили разведчики.

Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков.

Отметим, за прошедшие сутки боевики пять раз обстреляли украинские позиции.

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Новости Украины Российская ФедерацияоружиеДонбассбоевикивоенная техника
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