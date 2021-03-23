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Боевики на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции

Новина українською → Донбасс, Вторник 23 марта 2021 08:20
Боевики на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава не было.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров.

А неподалеку Богдановки, российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчук – огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Днем ранее боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". Применяли гранатометы и минометы.

Кроме того, на оккупированной территории Донецкой области обнаружили два объекта скопление военной техники боевиков.

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