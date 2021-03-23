Росія продовжує поставляти бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, - розвідка

Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною учасники кордону для поставок зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі. При цьому РФ також поширює фейки про кількість поставленої техніки для деструктивного впливу на місцеве населення.

"З початку березня до з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів автомобільним транспортом завезено нові партії протитанкових і протипіхотних мін, безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування. Залізничним транспортом доставлено понад 5 тисяч тонн пального", - повідомили в ГУР.

Водночас в соцмережах і російських ЗМІ поширювалися повідомлення про переміщення на Донбас з Росії понад 100 танків Т-72. Таку інформацію українські розвідники назвали фейком.

"(Інформація про переміщення танків з РФ на Донбас - ред.) використовуються пропагандою противника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення", - додали розвідники.