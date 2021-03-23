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Росія продовжує поставляти бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, - розвідка

Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація продовжує використовувати неконтрольовані Україною учасники кордону для поставок зброї і військової техніки бойовикам на Донбасі. При цьому РФ також поширює фейки про кількість поставленої техніки для деструктивного впливу на місцеве населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З початку березня до з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів автомобільним транспортом завезено нові партії протитанкових і протипіхотних мін, безпілотні літальні апарати, станції радіоелектронної боротьби і кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування. Залізничним транспортом доставлено понад 5 тисяч тонн пального", - повідомили в ГУР.

Водночас в соцмережах і російських ЗМІ поширювалися повідомлення про переміщення на Донбас з Росії понад 100 танків Т-72. Таку інформацію українські розвідники назвали фейком.

"(Інформація про переміщення танків з РФ на Донбас - ред.) використовуються пропагандою противника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення", - додали розвідники.

Раніше РБК-Україна писало, що на Донеччині виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків.

Зазначимо, за минулу добу бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції.

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Новини України Російська ФедераціязброяДонбасбойовикивоенная техника
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