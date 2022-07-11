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Россия продолжает получать большую прибыль от экспорта нефти, - Bloomberg

Фото: Россия продолжает получать большую прибыль от экспорта нефти (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия все еще получает большую прибыль от продажи нефти, несмотря на введенные Западом санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Повышение в июле ставки экспортной пошлины на поставляемую из России сырую нефть помогло Кремлю преодолеть падение потоков в первую неделю месяца", - отмечает издание.

По данным Bloomberg, ставки пошлины увеличились на 23 процента в период с июня по июль. Таким образом РФ с каждого проданного барреля зарабатывала на 1,42 доллара больше, чем месяц назад.

"Этот прирост помог России избежать падения поставок сырой нефти на 15 процентов за неделю до 8 июля, а доходы упали всего на 3 млн долларов или на 2 процента", - добавляют в издании.

Напомним, ранее стало известно, что США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

Также мы писали, что Казахстан будет поставлять нефть в обход России.

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