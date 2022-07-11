Россия продолжает получать большую прибыль от экспорта нефти, - Bloomberg

Россия все еще получает большую прибыль от продажи нефти, несмотря на введенные Западом санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Повышение в июле ставки экспортной пошлины на поставляемую из России сырую нефть помогло Кремлю преодолеть падение потоков в первую неделю месяца", - отмечает издание.
По данным Bloomberg, ставки пошлины увеличились на 23 процента в период с июня по июль. Таким образом РФ с каждого проданного барреля зарабатывала на 1,42 доллара больше, чем месяц назад.
"Этот прирост помог России избежать падения поставок сырой нефти на 15 процентов за неделю до 8 июля, а доходы упали всего на 3 млн долларов или на 2 процента", - добавляют в издании.
Напомним, ранее стало известно, что США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.
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