ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Казахстан намерен поставлять нефть в обход России

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 13:51
Казахстан намерен поставлять нефть в обход России Фото: нефть из Казахстана буде поступать Европу в обход России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Казахстан диверсифицирует маршруты экспорта и будет поставлять нефть в обход России. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству на следующий день после того, как российский суд приказал Каспийскому трубопроводному консорциуму приостановить деятельность на 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Остановка трубопровода, по которому нефть с большого месторождения Тенгиз в Казахстане проходит через Россию к Черному морю, создаст нагрузку на нефтяной рынок, поскольку он столкнулся с одним из самых серьезных перебоев с поставками со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах.

Токаев, который стремился сбалансировать отношения с Россией, Западом и Китаем, распорядился изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море - ранее предложенный проект, по которому казахстанская нефть будет поступать в Европу в обход России.

Токаев заявил, что улучшение портовой инфраструктуры на Каспийском море является "стратегической задачей" для правительства Казахстана, сообщается на сайте президента. При этом он не упомянул Каспийский трубопроводный консорциум.

Сильно зависящий от ископаемого топлива, Казахстан зависит от российских трубопроводов для экспорта нефти в Европу.

В среду суд в российском городе Новороссийске дал распоряжение трубопроводу КТК, по которому проходит около 1% мировой нефти, приостановить работу, сославшись на проблемы, связанные с разливами нефти.

Напомним, цены на нефть марки Brent упали 7 июля ниже 100 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть Казахстан
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами