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Росія продовжує отримувати великий прибуток від експорту нафти, - Bloomberg

Фото: Росія продовжує отримувати великий прибуток від експорту нафти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія все ще отримує великий прибуток від продажу нафти, незважаючи на введені Заходом санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Підвищення в липні ставки експортного мита на сиру нафту, що поставляється з Росії, допомогло Кремлю подолати падіння потоків в перший тиждень місяця", - зазначає видання.

За даними Bloomberg, ставки мита збільшилися на 23 відсотки в період з червня по липень. Таким чином РФ з кожного проданого бареля заробляла на 1,42 долара більше, ніж місяць тому.

"Цей приріст допоміг Росії уникнути падіння поставок сирої нафти на 15 відсотків за тиждень до 8 липня, а доходи впали всього на 3 млн доларів або на 2 відсотки", - додають у виданні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

Також ми писали, що Казахстан постачатиме нафту в обхід Росії.

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