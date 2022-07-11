Росія продовжує отримувати великий прибуток від експорту нафти, - Bloomberg

Росія все ще отримує великий прибуток від продажу нафти, незважаючи на введені Заходом санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Підвищення в липні ставки експортного мита на сиру нафту, що поставляється з Росії, допомогло Кремлю подолати падіння потоків в перший тиждень місяця", - зазначає видання.
За даними Bloomberg, ставки мита збільшилися на 23 відсотки в період з червня по липень. Таким чином РФ з кожного проданого бареля заробляла на 1,42 долара більше, ніж місяць тому.
"Цей приріст допоміг Росії уникнути падіння поставок сирої нафти на 15 відсотків за тиждень до 8 липня, а доходи впали всього на 3 млн доларів або на 2 відсотки", - додають у виданні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.
Також ми писали, що Казахстан постачатиме нафту в обхід Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.