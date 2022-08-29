UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия продолжает переговоры с Ираном о закупке боевых дронов, - Белый дом

Фото: Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация продолжает вести переговоры с Ираном о закупке боевых дронов, которые могут использоваться в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

"Что касается вопроса об иранских дронах, у меня нет новых данным. Но мы пристально за этим наблюдаем. Пока мы не видим признаков отсутствия усилий или желания россиян получить иранские дроны для применения в боях против Украины. Закупки и доставка все еще впереди, и на этом я пока остановлюсь", - отметил он.

Напомним, ранее The Washington Post писало, что Иран уже предоставил России свои беспилотники, а также предложил пути для обхода санкций.

Информацию о том, что иранские дроны поступили уже российским войскам подтверждал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИран