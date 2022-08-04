Иранские беспилотники уже поступили российским войскам, - Арестович

Российские военные в Украине уже применяют иранские беспилотники. Их поступило несколько десятков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"46 штук поступило их. По некоторым данным, уже отметили их применение, скажем так", - отметил он.

По его словам, иранские беспилотники представляют собой аппараты "сильно предыдущего поколения".

"Какую-то часть своих задач они могут решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи, с самодельными захватами и бросанием гранат", - добавил он.