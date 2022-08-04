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Иранские беспилотники уже поступили российским войскам, - Арестович

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Киев, Четверг 04 августа 2022 22:59
Иранские беспилотники уже поступили российским войскам, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Российские военные в Украине уже применяют иранские беспилотники. Их поступило несколько десятков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"46 штук поступило их. По некоторым данным, уже отметили их применение, скажем так", - отметил он.

По его словам, иранские беспилотники представляют собой аппараты "сильно предыдущего поколения".

"Какую-то часть своих задач они могут решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи, с самодельными захватами и бросанием гранат", - добавил он.

Напомним, в июле сообщалось, что Россия хотела приобрести 100 иранских беспилотников для использования в войне против Украины.

При этом в США не нашли признаков покупки иранских беспилотников для российских войск, а сам Иран отрицал такие планы.

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