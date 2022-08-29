Росія продовжує переговори з Іраном про закупівлю бойових дронів, - Білий дім

Російська Федерація продовжує вести переговори з Іраном про закупівлю бойових дронів, які можуть використовуватися у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джона Кірбі.

"Що стосується питання про іранські дрони, у мене немає нових даних. Але ми пильно за цим спостерігаємо. Поки ми не бачимо ознак відсутності зусиль або бажання росіян отримати іранські дрони для застосування в боях проти України. Закупівлі та доставка все ще попереду, і на цьому я поки зупинюся", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше The Washington Post писало, що Іран вже надав Росії свої безпілотники, а також запропонував шляхи для обходу санкцій.

Інформацію про те, що іранські дрони надійшли вже російським військам підтверджував радник Офісу президента України Олексій Арестович.

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