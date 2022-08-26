Иран предоставил России беспилотники и предложил пути для обхода санкций, - WP

Иран предоставил России свои беспилотники, а также предложил пути для обхода санкций. Западная разведка опасается, что это может изменить ход войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Журналист издания Дэвид Игнатиус считает, что союз Тегерана и Москвы может быть опасным для Украины, поскольку Иран стал одной из немногих стран, которые предложили РФ помощь.

По данным западной разведки, Иран начал доставлять России "сотни" беспилотников-камикадзе. Скорее всего, это аппараты из серии "Шахид", к которой также относятся американские дроны Predator. Такие беспилотники Иран применял в Сирии и Ираке.

Россия якобы уже начала использовать иранские беспилотники в войне против Украины.

Кроме того, представители американской разведки утверждают, что Иран также предложил РФ свои финансовые системы для обхода западных санкций. Тегеран, который годами находился под санкциями, готов поделиться своей сетью из фиктивных компаний и других институтов.

Более того, оказывать поддержку РФ будет еще легче, когда с Тегерана снимут ограничения после возобновления действия соглашения об иранской ядерной программе от 2015 года.