Россия продолжает перебрасывать военных и технику к границе с Украиной, - CIT

Согласно CIT, наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо-востоку от украинской границы - в регионы, которые не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Самые крупные места сосредоточения российских сил - Клинцы́ и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километров от границы с Украиной соответственно.

Помимо уже выявленных ранее мест скопления техники, исследователи выявили как минимум одно новое: на полигоне "Постоялые Дворы" в Курской области.

Кроме того, отмечается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).

Также продолжается наращивание военного присутствия России и в оккупированном Крыму.