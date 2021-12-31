Росія продовжує перекидати військових і техніку до кордону з Україною, - CIT

Згідно CIT, найбільш активне перекидання військ за останній місяць спостерігалося в областях на північний схід від українського кордону - в регіони, які не межують з непідконтрольними Україні територіями Донецької та Луганської областей.

Найбільші місця зосередження російських сил - Клинці і Климове Брянської області, менш ніж в 50 кілометрах і 10 кілометрів від кордону з Україною відповідно.

Крім вже виявлених раніше місць скупчення техніки, дослідники виявили як мінімум одне нове: на полігоні "Постоялі двори" в Курській області.

Крім того, відзначається розширення стоянок техніки в районі Валуйок Бєлгородської області (10 кілометрів від кордону Україною).

Також триває нарощування військової присутності Росії і в окупованому Криму.