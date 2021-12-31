Росія продовжує перекидати військових і техніку до кордону з Україною, - CIT

Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною. Збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки розширюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідників Conflict Intelligence Team (CIT).
Згідно CIT, найбільш активне перекидання військ за останній місяць спостерігалося в областях на північний схід від українського кордону - в регіони, які не межують з непідконтрольними Україні територіями Донецької та Луганської областей.
Найбільші місця зосередження російських сил - Клинці і Климове Брянської області, менш ніж в 50 кілометрах і 10 кілометрів від кордону з Україною відповідно.
Крім вже виявлених раніше місць скупчення техніки, дослідники виявили як мінімум одне нове: на полігоні "Постоялі двори" в Курській області.
Крім того, відзначається розширення стоянок техніки в районі Валуйок Бєлгородської області (10 кілометрів від кордону Україною).
Також триває нарощування військової присутності Росії і в окупованому Криму.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив 30 грудня, що зараз Російська Федерація фізично не може здійснити велике вторгнення на територію України.
Нагадаємо, до цього Данілов заявляв, що РНБО не бачить загроз для відкритого нападу Росії, попри концентрацію російських військ біля України.
Крім того, раніше Данілов заявляв, що ризику неминучого вторгнення Росії в Україну немає.