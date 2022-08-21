Россия продолжает беспощадно обстреливать приграничные районы Украины со своей территории
Оккупанты более 50 раз обстреляли приграничье Украины за минувшие сутки. Обстрелы велись с территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Враг наносил огненное поражение с применением реактивной и ствольной артиллерии, минометов, крупнокалиберного стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Как добавляют пограничники, под вражеским огнем оказались 3 общины Сумской области, 2 общины Черниговской области и 1 община Харьковской области.
Противник вел огонь со стороны российских населенных пунктов:
- Теткино;
- Заря;
- Гордеевка;
- Ломаковка;
- Случевск.
Напомним, оккупанты почти ежедневно обстреливают приграничные территории Сумской, Харьковской и Черниговской области, используя артиллерию и минометы.
Как сообщалось, в субботу, 20 августа, россияне обстреляли четыре громады Сумской области, было зафиксировано около 40 прилетов.
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