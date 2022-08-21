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Росія продовжує нещадно обстрілювати прикордонні райони України зі своєї території

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Україна, Неділя 21 серпня 2022 11:27
Росія продовжує нещадно обстрілювати прикордонні райони України зі своєї території Фото: Росія продовжує нещадно обстрілювати прикордонні райони України (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти більше 50 разів обстріляли прикордоння України за минулу добу. Обстріли велися з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, мінометів, великокаліберної стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Як додають прикордонники, під ворожим вогнем опинилися 3 громади Сумської області, 2 громади Чернігівської області та 1 громада Харківської області.

Противник вів вогонь з боку російських населених пунктів:

  • Тьоткіно;
  • Зоря;
  • Гордєєвка;
  • Ломаківка;
  • Случевськ.

Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Сумської, Харківської та Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.

Як повідомлялося, у суботу, 20 серпня, росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, було зафіксовано близько 40 прильотів.

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