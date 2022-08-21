Росія продовжує нещадно обстрілювати прикордонні райони України зі своєї території

Окупанти більше 50 разів обстріляли прикордоння України за минулу добу. Обстріли велися з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Як додають прикордонники, під ворожим вогнем опинилися 3 громади Сумської області, 2 громади Чернігівської області та 1 громада Харківської області.

"Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, мінометів, великокаліберної стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Сумської, Харківської та Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.

Як повідомлялося, у суботу, 20 серпня, росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, було зафіксовано близько 40 прильотів.

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