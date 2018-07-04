Обмеження РФ на транзит з України порушують зобов'язання в СОТ, - МЕРТ

Україна докладає всіх зусиль, щоб довести факт порушення Росією міжнародних зобов’язань при обмеженні транзиту

Продовження Російською Федерацією (РФ) обмеження транзиту через її територію з території України є порушенням зобов'язань РФ у рамках Світової організації торгівлі (СОТ). Про це заявили в Мінстерстві економічного розвитку і торгівля України, передає прес-служба Кабміну.

У МЕРТ зазначили, що Україна докладає всіх зусиль, щоб довести факт порушення Росією міжнародних зобов’язань при обмеженні транзиту з території України, та, як наслідок, відновити транзитний рух через територію РФ.

"Позиція України полягає у тому, що дії Росії не відповідають її зобов’язанням в рамках Світової організації торгівлі (СОТ), а тому повинні бути скасовані", - повідомили в уряді.

Також нагадали, що у вересні 2016 року Україна оскаржила заходи щодо обмеження транзитного руху в СОТ. Наразі справа знаходиться в активній стадії, а рішення очікується в кінці 2018 року.

Обмеження РФ на транзит стосуються:

Заборони транзиту українських товарів територією Росії на територію Казахстану та Киргизстану безпосередньо через українсько-російський державний кордон.

Міжнародних транзитних перевезень з території України, які здійснюються виключно через територію Республіки Білорусь із застосуванням спеціальних засобів ідентифікації (пломб), включаючи ті, що діють на основі GLONASS, та з використанням реєстраційних карток для водіїв.

Визначення стаціонарних та пересувних контрольних пунктів: два на російсько-білоруському та три на російсько-казахстанському кордонах.

Заборони транзиту через територію Росії товарів з території України щодо яких:

Росія застосовує ставки ввізних мит, відмінні від нуля (ввізні мита згідно зі ставками Єдиного митного тарифу Євразійського економічного союзу);

Діє заборона ввезення до Росії певних сільськогосподарських товарів відповідно до постанови уряду Росії від 7 серпня 2014 року № 778 "Про заходи щодо реалізації указів урезидента від 6 серпня 2014 року № 560 і від 24 червня 2014 року № 320".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обмеження на транзит територією Росії з боку України продовжені до 1 січня 2019 року.