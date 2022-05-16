Россия проанализирует последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО, - Песков

"Мы уже говорили, что для нас, конечно, это вопрос, который мы отслеживаем наиболее тщательно. Есть повод для очень глубоко анализа возможных последствий. Мы не думаем, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте",- заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Швеция заявила, что не намерена размещать на своей территории какие-то иностранные военные базы или системы вооружения когда станет членом НАТО.