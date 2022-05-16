Россия проанализирует последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО, - Песков

В России обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Готовятся провести глубокий анализ последствий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА. Новости".
"Мы уже говорили, что для нас, конечно, это вопрос, который мы отслеживаем наиболее тщательно. Есть повод для очень глубоко анализа возможных последствий. Мы не думаем, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте",- заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Швеция заявила, что не намерена размещать на своей территории какие-то иностранные военные базы или системы вооружения когда станет членом НАТО.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО уже 18 мая, а Швеция рассматривает возможность сделать это уже 17 мая.
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