Росія проаналізує наслідки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - Пєсков

В Росії стурбовані рішенням Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Готуються провести глибокий аналіз наслідків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА. Новости".
"Ми вже говорили, що для нас, звичайно, це питання, яке ми відстежуємо найретельніше. Є привід для дуже глибоко аналізу можливих наслідків. Ми не думаємо, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО якимось чином зміцнить та вдосконалить архітектуру безпеки на нашому континенті", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, Швеція заявила, що не має наміру розташовувати на своїй території якісь іноземні військові бази або системи озброєння коли стане членом НАТО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія має намір подати заявку на членство в НАТО вже 18 травня, а Швеція розглядає можливість зробити це вже 17 травня.
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