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Россия признала убийство мужчин в гражданском в гуманитарных коридорах из Мариуполя

Фото: Михаил Мизинцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация признала убийство десятков мужчин в гражданской одежде, которые выходили из осажденного Мариуполя по гуманитарным коридорам. По версии Москвы, это были якобы переодетые украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Центрального командного пункта Генштаба Вооруженных сил России Михаила Мизинцева.

"За последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировала из города. И разрозненными группами по 10-15 человек передвигалась в Запорожскую область по проселочным дорогам. За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, местонахождения остальных установлено. Вопрос их уничтожения - это вопрос короткого времени", - отметил он.

Отметим, Мизинцев лично руководит осадой Мариуполя, до войны против Украины он отвечал за российскую операцию в Сирии.

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