Росія визнала вбивство чоловіків у цивільному в гуманітарних коридорах з Маріуполя

Російська Федерація визнала вбивство десятків чоловіків у цивільному одязі, які виходили з обложеного Маріуполя по гуманітарних коридорах. За версією Москви, це були нібито переодягнені українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Центрального командного пункту Генштабу Збройних сил Росії Михайла Мізінцева.

"За останні дві доби частина бойовиків чисельністю від 150 до 200 осіб, використовуючи гуманітарні коридори, переодягнувшись у цивільний одяг, дезертирувала з міста. І розрізненими групами по 10-15 осіб пересувалася в Запорізьку область по путівцях. За сьогоднішню ніч 93 з них ліквідовані, місцезнаходження інших встановлено. Питання їх знищення - це питання короткого часу", - зазначив він.