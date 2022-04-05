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Росія визнала вбивство чоловіків у цивільному в гуманітарних коридорах з Маріуполя

Фото: Михайло Мізінцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація визнала вбивство десятків чоловіків у цивільному одязі, які виходили з обложеного Маріуполя по гуманітарних коридорах. За версією Москви, це були нібито переодягнені українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Центрального командного пункту Генштабу Збройних сил Росії Михайла Мізінцева.

"За останні дві доби частина бойовиків чисельністю від 150 до 200 осіб, використовуючи гуманітарні коридори, переодягнувшись у цивільний одяг, дезертирувала з міста. І розрізненими групами по 10-15 осіб пересувалася в Запорізьку область по путівцях. За сьогоднішню ніч 93 з них ліквідовані, місцезнаходження інших встановлено. Питання їх знищення - це питання короткого часу", - зазначив він.

Відзначити, Мізинцев особисто керує облогою Маріуполя, до війни проти України він відповідав за російську операцію в Сирії.

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МаріупольВійна Росії проти України