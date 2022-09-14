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Россия признала свое поражение в Харьковской области, - ISW

Фото: Россия признала свое поражение в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальн - подчеркивают аналитики.

В ISW отмечают, что в

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов.

К слову, американский лидер Джо Байден подчеркнул, что ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления на востоке Украины. Однако указал, что впереди еще долгий путь.

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Война России против Украины