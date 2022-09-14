RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія визнала свою поразку в Харківській області, - ISW

Фото: Росія визнала свою поразку в Харківській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України змусили російських окупантів тікати з Харківської області та спонукали Кремль до відкритого визнання поразки у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. О - наголошують аналітики.

В ISW зазначають, що у

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів.

До слова, американський лідер Джо Байден підкреслив, що ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак наголосив, що попереду ще довгий шлях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України