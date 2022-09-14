Росія визнала свою поразку в Харківській області, - ISW

Збройні сили України змусили російських окупантів тікати з Харківської області та спонукали Кремль до відкритого визнання поразки у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW зазначають, що у

"Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. О - наголошують аналітики.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів.

До слова, американський лідер Джо Байден підкреслив, що ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак наголосив, що попереду ще довгий шлях.

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