Байден прокомментировал успехи ВСУ на фронте: Прогресс значительный, но путь еще долгий
ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления на востоке Украины. Однако впереди еще долгий путь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которое обнародовало заявление президента США Джо Байдена.
"Очевидно, что украинцы достигли значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь", - сказал американский лидер.
На вопрос, считает ли он текущий ход боевых действий "поворотным" моментом, Байден отметил: "На это нет ответа. Трудно сказать".
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов.
К слову, администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет оборонной помощи для Украины.
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