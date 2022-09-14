Байден прокомментировал успехи ВСУ на фронте: Прогресс значительный, но путь еще долгий

ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления на востоке Украины. Однако впереди еще долгий путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , которое обнародовало заявление президента США Джо Байдена.

"Очевидно, что украинцы достигли значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь", - сказал американский лидер.

На вопрос, считает ли он текущий ход боевых действий "поворотным" моментом, Байден отметил: "На это нет ответа. Трудно сказать".