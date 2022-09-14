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Байден прокомментировал успехи ВСУ на фронте: Прогресс значительный, но путь еще долгий

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 04:46
Байден прокомментировал успехи ВСУ на фронте: Прогресс значительный, но путь еще долгий Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления на востоке Украины. Однако впереди еще долгий путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которое обнародовало заявление президента США Джо Байдена.

"Очевидно, что украинцы достигли значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь", - сказал американский лидер.

На вопрос, считает ли он текущий ход боевых действий "поворотным" моментом, Байден отметил: "На это нет ответа. Трудно сказать".

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов.

К слову, администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет оборонной помощи для Украины.

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