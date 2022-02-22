Россия признала "ЛНР" и "ДНР": как на это реагируют церкви

Православная церковь Украины

Митрополит Епифаний выступил с обращением к прихожанам, в котором призвал встать на защиту Украины.

Мы, украинский народ, можем иметь разные убеждения, но государство Украина у нас - одно... Поэтому призываю всех к защите Украины от российской агрессии. Призываю бороться за украинскую государственность, поддерживать вооруженные силы и всех наших защитников. Вместе мы способны выстоять. С Божьей помощью мы победим в этой борьбе", - говорится в заявлении митрополита на сайте ПЦУ.

Католическая церковь

Папа Римский еще не отреагировал на последние решения России, но накануне, в воскресных проповедях он осуждал российскую агрессию против Украины и призывал верующих молиться за Украину.

"Как же грустно, когда люди и народы, которые гордятся тем, что являются христианами, смотрят на других как на врагов и замышляют начать войну!", - заявил понтифик во время воскресной встречи с паломниками в воскресенье, 20 февраля.

Еврейская община

Главный раввин Украины Моше Реувен Азма записал видеообращение к евреям, проживающим на территории Украины. Он пообещал, что еврейская община будет оказывать всю необходимую помощь тем, кто окажется в затруднительном положении.

"Каждую войну, которая была в Израиле, видел своими глазами. Мы помогали, чем могли, людям, которые были под обстрелами... Сегодня я здесь, никуда не уехал, мы здесь, чтобы помочь вам морально и физически. Мы не будем равнодушными", - сказал раввин Азма.

Мусульманы Украины

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов накануне решение РФ призвал не терять оптимизм и верить, что Украина устоит перед российской агрессией.

"Терять оптимизм вообще никогда нельзя. И в Коране сказано, что отчаиваются в милости Аллаха только неверующие. То есть в Божьей милости и в Божьей поддержке отчаиваться нельзя. Должны быть всегда надежда и позитив... Поэтому я абсолютно уверен, что Украина устоит и не просто устоит: мы будем той костью, которой подавятся российские имперские амбиции", - сказал он.

УПЦ Московского патриархата

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий сделал заявление по поводу обострения ситуации на Востоке Украины. Он призвал верующих молиться о мире в Украине.

"УПЦ МП последовательно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Украины и призывает своих верных молиться за мир в нашем украинском государстве и во всем мире", - сказал он.

Онуфрий также призвал "лидеров государств и всех, от кого это зависит", не допустить новой войны на территории Украины.

"Война - это тяжелый грех перед Богом!",- подчеркнул предстоятель УПЦ МП.