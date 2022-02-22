Росія визнала "ЛНР" та "ДНР": як на це реагують церкви

Православна церква України

Митрополит Епіфаній виступив зі зверненням до прихожан, в якому закликав встати на захист України.

Ми, український народ, можемо мати різні переконання, але держава Україна у нас – одна... Тож закликаю всіх до захисту України від російської агресії. Закликаю боротися за українську державність, підтримувати збройні сили та всіх наших захисників. Разом ми здатні вистояти. З Божою допомогою ми переможемо у цій боротьбі", - йдеться у заяві митрополита на сайті ПЦУ.

Католицька церква

Папа Римський ще не відреагував на останні рішення Росії, але напередодні, в недільних проповідях він засуджував російську агресію проти України та закликав вірян молитися за Україну.

"Як же сумно, коли люди та народи, що пишаються тим, що є християнами, дивляться на інших як на ворогів та замишляють розпочати війну!", - наголошував понтифік під час недільної зустрічі з паломниками в неділю, 20 лютого.

Єврейська громада

Головний рабин України Моше Реувен Азма записав відеозвернення до євреїв, які проживають на території України. Він пообіцяв, що єврейська громада буде надавати всю необхідну допомогу тим, хто опиниться у скрутному стані.

"Кожну війну, яка була в Ізраїлі, бачив своїми очима. Ми допомогали, чим могли, людям, які були під обстрілами... Сьогодні я тут, нікуди не поїхав, ми тут, щоб допомогти вам морально та фізично. Ми не будемо байдужими", - сказав рабин Азма.

Мусульмани України

Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саід Ісмагілов напередодні рішення РФ закликав не втрачати оптимізм і вірити, що Україна встоїть перед російською агресією.

"Втрачати оптимізм взагалі ніколи не можна. І в Корані сказано, що зневіряються в милості Аллага тільки невіруючі. Тобто в Божій милості та в Божій підтримці зневірятися не можна. Мають бути завжди надія та позитив... Тож я абсолютно впевнений, що Україна встоїть і не просто встоїть: ми будемо тією кісткою, якою подавляться російські імперські амбіції", - сказав він.

УПЦ Московського патріархату

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій зробив заяву з приводу загострення ситуації на Сході України. Він закликав вірян молитися про мир в Україні.

"УПЦ МП послідовно підтримувала і підтримує територіальну цілісність України і закликає своїх вірних молитися за мир в нашій Українській державі та в усьому світі", - сказав він.

Онуфрій також закликав "лідерів держав та всіх, від кого це залежить", не допустити нової війни на території України.

"Війна - це важкий гріх перед Богом!", - наголосив предстоятель УПЦ МП.