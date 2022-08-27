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Россия признала гибель пятого моряка на крейсере "Москва"

Фото: потопленный крейсер "Москва" (twitter com osinttechnical)
Автор: Илона Свиридова

Министерство обороны России официально признало гибель пятого моряка на затопленном крейсере "Москва" в апреле 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".

Сообщается, что Минобороны России подтвердило россиянке Надежде Мерзляковой смерть ее мужа Дмитрия Черемискина, который был старшим мичманом на крейсере. С апреля он числился пропавшим без вести.

"11 августа на руки отдали свидетельство о смерти", - сообщила Мерзлякова.

Отметим, Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля. Он является всего лишь пятым подтвержденным погибшим на флагмане Черноморского флота РФ. Хотя изначально российская сторона говорила об одном погибшем.

Гибель крейсера Москва

Корабль получил серьезные повреждения в результате пожара и взрывов в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года. Украинская сторона заявила, что атаковала российский флагман двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Хотя Минобороны России до сих пор не подтвердило потерю корабля в боевых действиях.

По оценкам, потеря крейсера "Москва" стала самой дорогой за время войны против Украины. Его остаточная стоимость составляла около 750 млн долларов.

Напомним, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа назвал главную ошибку, которую допустили россияне с крейсером "Москва".

Гибель флагмана российского Черноморского флота стала одним из важнейших этапов освобождения острова Змеиный.

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