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Росія визнала загибель п'ятого моряка на крейсері "Москва"

Фото: потоплений крейсер "Москва" (twitter com osinttechnical)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство оборони Росії офіційно визнало загибель п'ятого моряка на затопленому крейсері "Москва" в квітні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити".

Повідомляється, що Міноборони Росії підтвердило росіянці Надії Мерзляковій смерть її чоловіка Дмитра Череміскіна, який був старшим мічманом на крейсері. З квітня він значився зниклим безвісти.

"11 серпня на руки віддали свідоцтво про смерть", - повідомила Мерзлякова.

Зазначимо, Черемискін командував електромеханічною бойовою частиною корабля. Він є всього лише п'ятим підтвердженим загиблим на флагмані Чорноморського флоту РФ. Хоча спочатку російська сторона говорила про одного загиблого.

Загибель крейсера Москва

Корабель отримав серйозні пошкодження в результаті пожежі і вибухів в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року. Українська сторона заявила, що атакувала російський флагман двома протикорабельними ракетами "Нептун". Хоча Міноборони Росії досі не підтвердило втрату корабля в бойових діях.

За оцінками, втрата крейсера "Москва" стала найдорожчою за час війни проти України. Його залишкова вартість становила близько 750 млн доларів.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа назвав головну помилку, яку допустили росіяни з крейсером "Москва".

Загибель флагмана російського Чорноморського флоту стала одним з найважливіших етапів звільнення острова Зміїний.

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