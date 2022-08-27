Росія визнала загибель п'ятого моряка на крейсері "Москва"

Повідомляється, що Міноборони Росії підтвердило росіянці Надії Мерзляковій смерть її чоловіка Дмитра Череміскіна, який був старшим мічманом на крейсері. З квітня він значився зниклим безвісти.

"11 серпня на руки віддали свідоцтво про смерть", - повідомила Мерзлякова.

Зазначимо, Черемискін командував електромеханічною бойовою частиною корабля. Він є всього лише п'ятим підтвердженим загиблим на флагмані Чорноморського флоту РФ. Хоча спочатку російська сторона говорила про одного загиблого.

Загибель крейсера Москва

Корабель отримав серйозні пошкодження в результаті пожежі і вибухів в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року. Українська сторона заявила, що атакувала російський флагман двома протикорабельними ракетами "Нептун". Хоча Міноборони Росії досі не підтвердило втрату корабля в бойових діях.

За оцінками, втрата крейсера "Москва" стала найдорожчою за час війни проти України. Його залишкова вартість становила близько 750 млн доларів.