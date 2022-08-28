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Россия не признает высокий риск радиационного загрязнения на ЗАЭС, - Госдеп США

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Вашингтон, Воскресенье 28 августа 2022 21:21
Россия не признает высокий риск радиационного загрязнения на ЗАЭС, - Госдеп США Фото: РФ не признает высокий риск радиационного загрязнения на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты заявили, что Россия не хочет признавать серьезный риск радиационного загрязнения вокруг Запорожской АЭС, добавив, что именно по этой причине она заблокировала окончательный проект договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

"Только Российская Федерация решила заблокировать принятие итогового документа по завершении Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия не признает радиационные риски вокруг Запорожской АЭС", — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Ранее мы писали, что Япония обвинила Россию в срыве подписания рамочного документа по итогам конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Также стало известно, что в Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Кроме того, заместитель госсекретаря США призвала Россию немедленно прекратить военные действия вокруг ЗАЭС. Они создают риск ядерного инцидента и утечки радиации, которые могут представлять опасность не только для Украины, но и для соседних стран

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Запорожская АЭС Соединенные Штаты Америки
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