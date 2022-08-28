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Росія не визнає високий ризик радіаційного забруднення на ЗАЕС, - Держдеп США

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Вашингтон, Неділя 28 серпня 2022 21:21
Росія не визнає високий ризик радіаційного забруднення на ЗАЕС, - Держдеп США Фото: РФ не визнає високий ризик радіаційного забруднення на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати заявили, що Росія не хоче визнавати серйозний ризик радіаційного забруднення навколо Запорізької АЕС, додавши, що саме з цієї причини вона заблокувала остаточний проект договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

"Тільки Російська Федерація вирішила заблокувати прийняття підсумкового документа по завершенні десятої Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія не визнає радіаційні ризики навколо Запорізької АЕС",- йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Раніше ми писали, що Японія звинуватила Росію у зриві підписання Рамкового документа за підсумками конференції за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Також стало відомо, що в Держдепі США закликали створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Крім того, заступник держсекретаря США закликала Росію негайно припинити військові дії навколо ЗАЕС. Вони створюють ризик ядерного інциденту і витоку радіації, які можуть становити небезпеку не тільки для України, а й для сусідніх країн

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