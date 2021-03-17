Россия не признает нарушение вертолетом воздушного пространства Украины

Украинские пограничники получили ответ от России относительно вчерашнего инцидента на государственной границе в Сумской области. Россия не признает, что ее вертолет нарушил воздушное пространство Украины.
Об этом говорится на сайте ГПСУ.
"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не наводя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля", - рассказали в пограничной службе.
Украинские пограничники отметили, что не удивлены такой риторикой государственных органов России.
"Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - добавили в ГПСУ.
Напомним, вчера российский военный вертолет Ми-8 нарушил госграницу Украины и залетел на 50 метров вглубь украинского воздушного пространства. Украинская сторона обратилась к России за разъяснениями относительно этого маневра.
Присутствие российского вертолета у госграницы подтвердили в Воздушных силах Украины, но военные не смогли подтвердить, действительно ли он нарушил воздушное пространство.